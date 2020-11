Sase cazuri de COVID - 19 la liderul Ligii 2

''In urma testarii pentru COVID-19, efectuata in aceasta saptamana, au fost confirmati pozitiv sase membri ai clubului: patru din staff si doi jucatori . Le uram insanatosire grabnica si sa revina cat mai repede alaturi de echipa!'', se arata in comunicat.FC U Craiova 1948 va juca sambata in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei contra formatiei ASU Politehnica Timisoara, pe Stadionul '' Ion Oblemenco '' din Banie (ora 13:15).De la 12 iunie, cand au fost reluate meciurile de fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la jucatori si angajati ai unor cluburi din Liga I (FC Dinamo , FC Botosani, CFR Cluj Universitatea Craiova , Politehnica Iasi, Astra Giurgiu FCSB , FC Arges, UTA, Chindia Targoviste, FC Viitorul Constanta, FCSB, FC Hermannstadt, FC Voluntari, Academica Clinceni, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe) si Liga a II-a (Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti , ASU Poli Timisoara , Turris Oltul Turnu Magurele, FC U Craiova 1948, Pandurii Targu Jiu, FC Farul Constanta, CSM Resita, FK Csikszereda, FC Rapid , Ripensia Timisoara, Gloria Buzau, ''U'' Cluj, ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, Unirea Slobozia).In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate pana acum unsprezece cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal. Cel mai recent caz a fost cel al lui Istvan Kovacs, care a fost testat pozitiv chiar inaintea meciului FC Botosani - Universitatea Craiova, pe care trebuia sa il arbitreze.De asemenea, in cadrul echipei nationale de tineret a Romaniei, care a participat la partidele cu Ucraina si Malta din preliminariile Campionatului European Under 21 de anul viitor, au fost depistati pozitiv la COVID-19 noua fotbalisti plus un membru al staff-ului tehnic. De asemenea, un alt jucator al selectionatei de tineret a fost depistat pozitiv inaintea partidei cu Danemarca.