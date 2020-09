Focar de coronavirus la echipa lui Ciprian Marica. Meciul Unirea Slobozia - Farul a fost amanat

"In urma testarii efectuate periodic, trei rezultate pentru jucatori din cadrul lotului au fost pozitive pentru COVID-19. Clubul a initiat procedurile prevazute in protocolul sanitar si a informat DSP Constanta si FRF despre situatie. Ancheta epidemiologica nu a putut fi finalizata in timp util pentru ca partida sa se poata disputa conform programului. Meciul va fi reprogramat pentru o data care va fi stabilita ulterior", a anuntat clubul constantean unde finantator este fostul international Ciprian Marica Partida era programata sambata, de la ora 11.00.