Echipa FC Rapid a anuntat cinci teste pozitive la coronavirus. Cine sunt jucatorii infectati

Conform agerpres.ro, Virgil Draghia si Rares Lazar sunt singurii jucatori care au luat virusul. Cei doi vor lipsi de la meciul cu FC U Craiova 1948, de sambata, din etapa a 7-a a ligii secunde, urmand a intra in izolare pentru 14 zile.Un alt fotbalist rapidist infectat cu virusul este mijlocasul Stefan Panoiu, care a fost testat pozitiv in urma unui test facut in cadrul actiunii de pregatire de la nationala U19, de la Snagov.Trei meciuri din aceasta etapa a Ligii a II-a au fost amanate din cauza cazurilor de coronavirus, SCM Gloria Buzau - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, ASU Politehnica Timisoara - AFC Dunarea 2005 Calarasi si CS Aerostar Bacau - ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu.