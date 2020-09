3 jucatori de la FCSB infectati cu COVID au fost spitalizati. Capitanul Florin Tanase acuza cea mai grava forma

FCSB joaca in aceasta seara cu Backa Topola in preliminariile Europa League, dar mult mai importanta e starea de sanatate a fotbalistilor care nu se afla in lot din cauza faptului ca au fost depistati pozitiv cu COVID-19.Conform prosport.ro, capitanul Florin Tanase are cele mai severe simptome, acuzand tuse, dureri de cap si frisoane. Ca urmare, "Tase" a fost spitalizat la Timisoare, unde a primit tratamentul adecvat. De asemenea, sub supraveghere medicala se mai afla fundasul Iulian Cristea si mijlocasul Darius Olaru, care s-au simtit si ei rau.