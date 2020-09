5 jucatori de la FCSB s-au vindecat de coronavirus si pot juca la Iasi. Mesajul lui Sergiu Bus. Ros-albastrii mai au 10 infectati

Astfel, dupa seria de teste de sambata, Florin Tanase, Darius Olaru, Andrei Miron, Sergiu Bus si Ovidiu Popescu au fost declarati vindecati."Dupa noua zile grele, am invins acest virus. Din pacate, va face parte din viata noastra de zi cu zi si trebuie sa intelegem ca, daca ne protejam pe noi insine, ii protejam si pe cei din jur", a scris pe Instagram Sergiu Bus, atacantul transferat in aceasta vara de la Gaz Metan Medias.Sunt in continuare infectati Andrei Vlad, Iulian Cristea, Marius Briceag, Vali Cretu, Ionut Vina, Andrei Pandele, Olimpiu Morutan, Florinel Coman, Dennis Man si Alexandru Buziuc.