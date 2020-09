Inca un jucator de la Manchester City, testat pozitiv cu coronavirus

Gundogan este al treilea jucator din lotul lui Manchester City testat pozitiv la Covid-19 in ultimele saptamani, dupa algerianul Riyad Mahrez si francezul Aymeric Laporte."Ilkay respecta acum o perioada de autoizolare de zece zile, in conformitate cu protocolul stabilit de Premier League si guvernul britanic in privinta carantinei", se precizeaza intr-un comunicat.Mijlocasul german urmeaza sa rateze urmatoarele trei meciuri ale lui Manchester City, inclusiv duelul de luni seara cu Wolverhampton Wanderers. El va rata, de asemenea, partida cu Bournemouth, programata joi in Cupa Ligii engleze, precum si meciul de campionat cu Leicester City, care va avea loc duminica.Mahrez si Laporte au revenit saptamana trecuta la antrenamente, iar antrenorul Pep Guardiola a precizat ca internationalul algerian va fi disponibil pentru meciul cu Wolverhampton, primul pe care "cetatenii" il vor disputa in acest sezon.