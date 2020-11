Coronavirus la nationala feminina de fotbal. Tricolorele n-au mai plecat in Croatia. Federatia cere reprogramarea meciului

"Nationala feminina nu a mai mers in Croatia, deplasare programata in aceasta dimineata, dupa ce au fost depistate doua cazuri pozitive cu virusul SARS-CoV-2 in cadrul lotului. Este vorba despre un membru al staff-ului tehnic si o jucatoare. Aceasta a fost testarea UEFA necesara partidei cu nationala Croatiei si a treia din aceasta actiune a lotului. In plus, intreaga delegatie a efectuat testarea rapida la intrarea in cantonamenul de la Mogosoaia. Federatia Romana de Fotbal a luat toate masurile care se impuneau pe durata acestei actiuni, de la pastrarea distantei in sala de mese pana la cazarea in regim single a fiecarei persoane implicate in aceasta actiune. Cele doua persoane au fost izolate de restul echipei, urmand ca DSP sa deschida o ancheta epidemiologica. FRF a solicitat UEFA reprogramarea partidei cu nationala Croatiei din 1 decembrie, un raspuns in acest sens urmand a fi comunicat ulterior", a precizat FRF.Nationala feminina trebuie sa dispute, marti, in deplasare, impotriva Croatiei, ultimul joc din campania de calificare la WEURO 2021. Romania ocupa locul 3 in grupa H a preliminariilor, fara sanse de calificare la turneul final.Citeste si: Handbalistele de la nationala, pe post de fotomodele. Sedinta foto de 7 ore pentru Cristina Neagu si colegele sale