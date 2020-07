Coronavirus: Noua jucatori si un antrenor ai FC Dallas, testati pozitiv

Alaturi de alte 25 de echipe, echipa texana a ajuns, sambata, al Orlando, unde se va disputa campionatul nord-american de fotbal.Trei jucatori au fost testati pozitiv inainte de plecarea catre Orlando si nu se stie daca acestia au facut deplasarea. Dupa ce formatia a ajuns in Florida, au fost inregistrate alte sase cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 in randul fotbalistilor plus un antrenor.Clubul nu a dorit sa comenteze situatia, iar conducerea MLS a confirmat sase cazuri.Conform ESPN, orice persoana testata pozitiv va fi izolata, monitorizata si retestata. De asemenea, toti contactii vor fi identificati, testati si plasati in izolare.MLS ar urma sa inceapa la 8 iulie, dupa ce fotbalul a fost suspendat aproape patru luni in SUA din cauza pandemiei de coronavirus.FC Dallas trebuie sa joace, la 9 iulie, cu Vancouver Wihtecaps, dar nu se stie in acest moment daca meciul se va juca sau va fi amanat.