Coronvirusul rescrie istoria. Balonul de Aur nu va fi acordat in 2020

"Avand in vedere circumstantele exceptionale, pentru prima data din 1956, Balonul de Aur nu va fi acordat", au spus francezii.Pandemia de coronavirus este principalul motiv invocat de organizator."Balonul de Aur reprezinta valori cum ar fi solidaritatea si responsabilitatea, mai importante decat excelenta sportiva.Corectitudinea care prevaleaza pentru acest titlu onorific nu a putut fi pastrata, in special la nivel statistic", se mai arata in comunicatul francezilor de la France Football. Lionel Messi este ultimul jucator care a castigat Balonul de Aur, in 2019.