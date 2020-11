Pablo Cortacero, omul promisiunilor desarte. Ultima teapa data de actionarul spaniol

Banii promisi de Cortacero saptamana trecuta nu au mai ajuns in conturile clubului din Stefan cel Mare, anunta sport.ro.Actionarul spaniol a anuntat vineri ca a trimis 400.000 de euro la Dinamo, dar din nou s-a dovedit ca este o promisiune neonorata a lui Cortacero.Niciun euro nu a ajuns la echipa.Chiar daca presedintele Couto a aratat un ordin de plata, intr-o discutie fata in fata cu fanii dinamovisti, faptul ca banii nu au intrat in conturile clubului dovedeste ca totul este un fiasco.Fotbalistii straini intra in a doua luna de neplata in Romania si se gandesc serios sa apeleze la comisiile FIFA pentru a putea sa-si recupereze banii.Nici situatia antrenorului Cosmin Contra nu este deloc buna la Dinamo. Tehnicianul vrea sa-si rezilieze contractul cu echipa din Stefan cel Mare, insa spaniolii nu vor sa-i dea niciun ban, lucru neacceptat de Contra.CITESTE SI: