Cosmin Contra, inainte de FCSB - Dinamo: "Am vrea sa-i dedicam victoria lui Catalin Hildan"

"Suntem pregatiti si speram sa ne ridicam la inaltimea unui derby, FCSB are cel mai valoros lot din Romania. Chiar daca a avut multe probleme extrasportIve, va alinia o echipa foarte buna. Baietii sunt dornici sa spele rusinea din meciul cu UTA si sa castige. Preocuparile exista, suntem in cautarea unei formule ideale. Jucatorii trebuie sa se integreze in echipa, automatismele au nevoie de timp ca sa fie perfecte. Sper ca Paul Anton sa evolueze cat mai repede pentru Dinamo, pauza asta sa fie un avantaj pentru el. Meciul de sambata va fi important, am vrea sa-i dedicam victoria lui Catalin Hildan, de la a carui disparitie se implinesc 20 de ani. Imi pare rau ca spectatorii nu sunt alaturi de noi, ar fi fost dornici sa faca ceva deosebit, sper ca la urmatorul derby sa putem beneficia de ajutorul lor", a declarat Contra, intr-o conferinta de presa, conform news.ro.Derby-ul FCSB - Dinamo, contand pentru etapa a VI-a a Ligii I, va avea loc, sambata, de la ora 21.00, pe Arena Nationala.