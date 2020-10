Cosmin Contra acuza arbitrajul dupa esecul cu Craiova: "Nu stiu daca suntem doriti in play-off"

"Poate este cel mai slab meci de la partida cu Chindia. Nu am avut prospetime, nu am avut viteza de joc, penalty-ul impotriva noastra ne-a facut sa nu mai avem plumb in picioare, sa nu mai avem limpezime si idei. Daca nu vom castiga foarte repede se vor complica lucrurile. Maniera de arbitraj impotriva lui Dinamo ma face sa fiu foarte ingrijorat. Sper sa fie doar greseli omenesti. Nu stiu daca suntem doriti in play-off", a declarat Contra, la conform news.ro. FC Dinamo a fost invinsa, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0 (1-0), de CS Universitatea Craiova, in etapa a VII-a a Ligii I. A marcat: Cicaldau '28 (p).Dinamo ramane pe antepenultimul loc, 14, dupa acest meci, cu cinci puncte.Lider este CS Universitatea Craiova, cu 21 puncte, urmata de CFR Cluj , cu 15 puncte, si de FCSB , cu 12 puncte (6 meciuri ).