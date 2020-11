Dinamo a castigat, dar Cosmin Contra nu da inapoi: "Cel mai bine e ca fiecare sa-si vada de drumul lui"

"Per ansamblu a fost un meci complet, o descatusare a baietilor, felicitari. Am jucatori buni, de caracter, a fost mai greu sa ajung la ei, sa-i conving sa lase la o parte problemele, sa facem o bucurie fanilor. Au fost aseara la Saftica sa-i incurajeze, le dedicam victoria si lor. Acesta este nivelul real al echipei", a spus Cosmin Contra."Am venit cu inima deschisa, am crezut intr-un proiect care s-a transformat in fiasco. Cel mai bine e ca fiecare sa-si vada de drumul lui. Vom vedea ce va fi, voi fi la antrenament luni. Ar trebui sa se intample un miracol, ar trebui sa vina cele 10 milioane promise, sa am siguranta si atunci mai putem vorbi", a completat Contra la Digisport.Echipa Dinamo a obtinut, vineri, a doua victorie in actualul sezon al Ligii I, dupa ce a invins, pe teren propriu, scor 3-0, formatia FC Voluntari, in etapa a XI-a.Golurile au fost marcate de Anton '60 si Borja '67, '87Citeste si: Cosmin Contra: "Vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Nu ma identific cu minciunile lor"