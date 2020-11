Cosmin Contra, despre despartirea de Dinamo: "Sincer, nu stiu cand voi pleca. Am fost foarte naiv"

"Sincer, nu stiu cand voi pleca. Am si eu un termen, mi-au zis avocatii. Daca joi va fi ultima zi? O sa vorbesc si eu cu avocatul si daca intr-adevar va fi asa, atunci nu voi mai sta pe banca la meciul cu FC Arges", a declarat Contra, la DigiSport.Cosmin Contra a vorbit si despre oferta de reziliere primita din partea conducerii clubului, pe care a refuzat-o."Am pus multa pasiune, pun in fiecare zi cand ma duc la antrenament. Imediat dupa meciul cu Astra am avut o discutie cu Rufo Collado, am stat doua ore de vorba, ei isi doreau schimbarea, eu la fel. Le-am facut o oferta decenta, din punctul meu de vedere, dupa care Rufo Collado m-a pasat unui avocat. Acel avocat a facut o singura oferta, o contraoferta, de fapt, care mi-a aratat cat de mult apreciaza ei munca mea. Eu am propus pentru mine si staff salariile platite la zi iar ei mi-au oferit doua salarii in februarie din drepturile de televiziune. Numai ca drepturile de televiziune nu mai sunt, nu mai pot fi cesionate. As fi dorit sa fiu platit pentru munca depusa in aceste trei luni, aproape 100 de zile. Am fost foarte naiv", a mai spus Contra.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului