Cosmin Contra: "E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo". L-a trimis pe seful Pablo Cortacero sa se uite in oglinda

"E ultimul meu meci pe banca lui Dinamo. Am zis ca se va ajunge la acest punct. Am vazut ca a zis Pablo Cortacero ca ma va da afara, ca nu am fost loial. Poate ar trebui sa se uite in dictionar sa vada ce inseamna loialitate, poate se va uita in oglinda sa vada ce inseamna loialitatea. Eu nu mai am ce discuta cu aceasta persoana. Eu am incercat sa-mi fac treaba cat mai bine", a spus Contra, potrivit digisport.ro.Partida Dinamo - FC Viitorul este programata la ora 20.45.