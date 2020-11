Cosmin Contra: "Sunt 97 de zile in care nu am primit niciun euro din salariu". Ce decizie va lua antrenorul lui Dinamo

"Era o chestiune de timp pana sa inceapa lucrurile sa functioneze. Vreau sa imi felicit jucatorii. Echipa arata foarte bine din toate punctele de vedere. Ma bucur ca au inceput sa dea goluri si ca e al doilea meci consecutiv in care nu primim gol. Jucam pentru ei, pentru suporteri . Au venit aseara dupa antrenament sa vorbeasca cu baietii si conteaza sa-i motiveze in situatia asta grea", a spus Contra la DigiSport, conform news.ro."Din punctul meu de vedere intotdeauna exista cale de intelegere. Intotdeauna voi fi dispus sa ajung la o intelegere. Ce am trait in ultimele luni nu doresc nici unui antrenor. Nu vreau sa plec de aici dupa 97 de zile in care nu am primit niciun euro din salariu, nici eu, nici jucatorii. Indiferent ce se va intampla, intotdeauna exista cale de intelegere. Vom vedea ce se va intampla. Astept, telefonul e deschis la orice ora si directorul sportiv e aici pe hol, daca vrea sa imi transmita ceva il astept cu drag", a mai afirmat Contra.Formatia Dinamo a invins sambata seara pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Viitorul, in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei, obtinand astfel calificarea in optimile competitiei.Citeste si: Cosmin Contra, la ultimul meci pentru Dinamo. Patronul Cortacero anunta noul antrenor al "cainilor"