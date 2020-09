Cosmin Contra pune presiune pe noile achizitii de la Dinamo: "Cred ca jucatorii stiu unde au venit"

"Am avut norocul ca directorul sportiv Rufo sa se miste foarte repede si sa putem aduce sase jucatori in aceasta saptamana. Asteptam de la ei ca jocul echipei sa se imbunatateasca foarte repede sa inceapa sa vina si rezultatele. Cred ca noii jucatori stiu unde au venit, am incercat sa-i fac sa inteleaga ceea ce inseamna Dinamo. Ei stiu la ce echipa au ajuns si sunt sigur ca unii dintre ei se vor adapta mai repede, altii poate vor avea nevoie de mai mult timp. Vom incerca sa vedem ce ne mai lipseste in angrenajul echipei, avem discutii si cu doi-trei jucatori romani", a spus Cosmin Contra "Urmeaza un meci cu o echipa cu un fotbal total, de atac, favorita pentru meciul de vineri. Din ce am vazut in ultimele 5-6 meciuri , imi place din ce in ce mai mult aceasta echipa, au un fotbal placut, un fotbal dinamic, isi creeaza multe ocazii, marcheaza multe goluri ", a completat Contra, anticipand duelul cu FC Botosani de vineri.