Cosmin Contra si-a anuntat plecarea de la Dinamo, dar nu-si da demisia: "Nimeni n-a luat un euro. Eu am dat bani de la mine"

"Eu am contract si nu imi voi da demisia. Ca sa plec, trebuie sa ajungem la un numitor comun cat mai repede. Pana atunci sunt antrenorul echipei si pregatesc meciul cu FC Voluntari", a declarat Contra intr-un interviu pentru gsp.ro."Mi s-au promis multe lucruri si s-au facut putine sau chiar deloc. Jucatorii noi si cei din jurul meu n-au primit nici macar un euro. Nimeni nu a luat un euro de cand a venit la echipa. Din contra, am cheltuit 20.000 de euro din buzunarul meu pentru a plati diverse lucruri. Cand voi pleca, voi face o conferinta de presa in care voi spune exact situatia de la Dinamo si ce am trait. Si lumea sa aprecieze daca am lucrat in conditii normale sau in unele imposibile", a mai spus Contra.