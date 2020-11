Cosmin Contra, tot mai aproape de demisie: "S-a saturat si nu vrea sa-si manjeasca CV-ul"

"Dinamo nu mai reuseste sa bata pe nimeni si Cosmin Contra s-a saturat de situatia pe care si-a dat seama ca nu mai are cum s-o redreseze. Antrenorul care a venit si a garantat playoff-ul in conferinta de presa de prezentare s-a saturat de promisiuni neimplinite si nu vrea sa-si manjeasca CV-ul ca antrenor mai mult decat a facut-o deja, girand un proiect falimentar", a notat duminica dimineata site-ul doardinamo.ro.Formatia Dinamo a remizat, sambata seara, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu echipa Astra Giurgiu , intr-un meci restant din etapa a noua a Ligii I.Citeste si: Cosmin Contra: "Vom spune lucrurilor pe nume". Sanse mari sa plece de la Dinamo