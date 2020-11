Cosmin Contra: "Vom spune lucrurilor pe nume". Sanse mari sa plece de la Dinamo

"Se pare ca ne consuma ceea ce se intampla in jurul echipei si nu reusim sa dam randament. Voi avea o discutie cu directorul sportiv si vom spune lucrurilor pe nume si vom vedea ce vom decide. Trebuie sa facem o analiza. E clar ca trebuie sa existe ceva la echipa", a spus Contra la posturile care transmit Liga 1 , conform news.ro.Intrebat daca ia in calcul o despartire de FC Dinamo, el a raspuns: "Vedem".Citeste si: Continua criza la Dinamo. Echipa lui Cosmin Contra, doar un rezultat de egalitate in restanta cu Astra, pe teren propriu