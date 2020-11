Cosmin Contra: "Vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Nu ma identific cu minciunile lor"

"Amandoua partile vrem sa ne despartim, dar nu ajungem la o solutie amiabila. Eu nu ma mai identific cu acest proiect, cu acesti conducatori, cu minciunile lor. Am propus o solutie dupa meciul cu Astra, dar nu a fost acceptata", a declarat Contra la Digisport, conform news.ro.Cosmin Contra a preluat echipa Dinamo la 26 august. De atunci, formatia condusa de el a inregistrat o victorie, doua rezultate de egalitate si sase infrangeri.Dinamo joaca in aceasta seara, de la ora 20.30, cu FC Voluntari, in etapa a XI-a a Ligii I.Citeste si: Selectionerul "generatiei de aur" il pune la punct pe Mirel Radoi: "Sa se ratoiasca dupa vreo doua calificari"