Cosmin Olaroiu, mesaj pentru Razvan Burleanu: "Cred ca stie numarul meu"

"Cred ca stie Razvan Burleanu numarul meu, dar la ce ar folosi? Echipa nationala are nevoie de oameni tineri, care sa vina cu determinare, cu ambitia de a reusi. Iar astea vin de la cineva tanar. Nu stiu daca sunt batran, dar nu stiu daca am rabdare. Sunt oameni care au aceasta rabdare, care sunt perseverenti, spre deosebire de mine", a declarat Olaroiu la TelekomSport."Fotbalul romanesc are nevoie de altceva decat un antrenor. Antrenor are si e unul bun. Daca vreodata se va ivi posibilitatea, voi antrena cu cea mai mare placere. Dar, repet, nu antrenorul e problema nationalei Romaniei. Dupa parerea mea, cred ca sportul in Romania nu e o prioritate. De unde sa aiba resurse sportul romanesc? Nu mai suntem ce am fost, dar avem impresia ca suntem", a mai spus Cosmin Olaroiu.