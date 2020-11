Cosmin Olaroiu pune presiune pe sefii din China. Romanul cere transferuri si avertizeaza ca pleaca

Conform agerpres.ro, Jiangsu a fost aproape de a-l aduce pe galezul Gareth Bale de la Real Madrid , in urma cu 18 luni, insa asta se petrecea inainte ca autoritatile de la Beijing sa schimbe politica in privinta investitiilor in jucatori straini si inaintea pandemiei de coronavirus.Olaroiu a precizat ca problema intaririlor echipei a devenit marul discordiei la club si s-ar putea incheia cu plecarea sa inaintea debutului sezonului 2021."Ne-am confruntat cu probleme in fata adversarelor, dar ne-am confruntat si cu probleme din interiorul clubului nostru, iar acest lucru m-a dezamagit putin dupa finala, desi am castigat", a declarat Olaroiu in podcastul The Asian Game (Jocul Asiatic)."Vreau sa castig si voi merge mereu acolo unde exista dorinta de victorie, la cluburi care au aceasta dorinta. De obicei, cand nu vad acest lucru, nu imi place sa mai raman. Pana acum nu am discutat cu nimeni de la club, dar vom vedea in zilele urmatoare ce vom face pentru sezonul viitor si voi decide dupa aceea", a declarat tehnicianul roman.Olaroiu a preluat echipa de la italianul Fabio Capello in martie 2018 si a condus-o spre succes in Super Liga Chineza, dupa performantele realizate cu mai multe cluburi in Orientul Mijlociu, precizeaza Reuters.Cosmin Olaroiu a cucerit titlul in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, a condus-o pe Al Ahli (EAU) pana in finala Ligii Campionilor Asiei in 2015, pierduta in fata chinezilor de la Guangzhou Evergrande (0-1).Victoria reusita in fata multiplei campioane a Chinei (opt titluri pentru Evergrande) in play-off-ul superligii i-a oferit lui Olaroiu o revansa si i-a adus echipei Jiangsu Suning un loc in editia viitoare a Ligii Campionilor Asiei."Sunt de trei ani la acest club si cand am venit mi-au promis ca ma vor sustine in orice fel pentru a duce echipa in Liga Campionilor", a explicat Olaroiu."Din nefericire, aceasta sustinere nu a venit niciodata, deloc. Opt jucatori care au jucat finala CSL au evoluat si in primul meci cu Guanghzou cand am venit aici. Guangzhou mai are doar doi sau trei jucatori in lot care au evoluat atunci", a subliniat Cosmin Olaroiu.In ciuda problemelor cu care se confrunta, tehnicianul roman a laudat performanta jucatorilor sai, intr-un sezon dificil, in care echipa sa a fost nevoita sa joace un campionat reformat, intr-o serie de bule biosecurizate din cauza pandemiei de coronavirus."Cand castigi un titlu, apreciezi toti jucatorii. Acesta a fost cel mai dificil titlu, deoarece la toate echipele la care am fost trebuie sa castigam titlul, iar oamenii se asteptau sa castigam, insa acum a fost o surpriza. A fost foarte dificil, deoarece nu eram favoriti la castigarea competitiei, insa jucatorii au fost fantastici. Au evoluat peste asteptarile noastre", a concluzionat Olaroiu.Echipa de fotbal Jiangsu Suning, antrenata de romanul Cosmin Olaroiu, este noua campioana a Chinei, dupa ce a invins-o joi cu 2-1 pe Guangzhou Evergrande, in a doua mansa a finalei Superligii, meciul tur incheindu-se 0-0.Jiangsu Suning a devenit in premiera campioana a Chinei, in timp ce Guangzhou ramane cu opt titluri in ultimii 10 ani.Citeste si: Mircea Lucescu si Ronald Koeman, dialog savuros pe marginea terenului. Ce secrete a aflat romanul: "E o nebunie"