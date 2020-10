Costel Galca face furori in Danemarca. A ajuns pe primul loc cu o echipa nou-promovata

Conform agerpres.ro, gazdele au deschis scorul prin Frederik Borsting (12), dar Allan Goncalves Sousa (30) a restabilit egalitatea, acelasi atacant brazilian aducand echipa din Vejle in avantaj in min. 86. Iranianul Saeid Ezatolahi (90+1) a marcat ultimul gol al oaspetilor.Campioana FC Midtjylland a invins-o in aceasta runda pe Broendby IF cu 3-2, in deplasare, iar vicecampioana FC Copenhaga a trecut de Aarhus GF cu 1-0, de asemenea, in deplasare.Vejle BK se afla pe primul loc, cu 13 puncte (+5), urmata de SonderjyskE, 13 puncte (+4), FC Midtjylland, 13 puncte (+3), Broendby IF, 12 puncte, etc.