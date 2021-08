Un fost mare dinamovist a făcut infarct în timp ce cosea în grădină

El a suferit un infarct după ce a cosit prin grădină, în urmă cu câteva zile, când temperaturile au fost caniculare.Potrivit Fanatik, după ce a suferit infarctul, Costel Orac a fost dus la spitalul Fundeni din Bucureşti, iar medicii au luat decizia de a-l interna, pentru a fi sub supraveghere.”Da, este adevărat, am suferit un infarct. Acum mă simt bine, slavă Domnului. Sunt în continuare internat, dar e important că am trecut peste acest hop. Vă mulţumesc că vă gândiţi la mine şi sper să ne auzim într-o ipostază mai plăcută”, a spus Costel Orac, conform Fanatik.Costel Orac a evoluat pentru Dinamo în perioada 1981 – 1989 şi între 1990 – 1991. În total, el a strâns 200 de meciuri pentru echipa din Ştefan cel Mare şi a adunat 6 trofee din postura de jucător al ”câinilor”: 3 titluri (1981-1982, 1982 – 1983 şi 1983-1984) şi 3 Cupe ale României (1981-1982, 1983-1984, 1985-1986).Ca antrenor, Orac a pregătit echipele: FC Botoşani, Concordia Chiajna, Dinamo II, FCM Bacău, CS Otopeni, Unirea Urziceni , Oţelul Galaţi, FC Baia Mare, FC Braşov şi AS Bacău.