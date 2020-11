Cote pariuri Cupa Romaniei: 3 recomandari din aceasta sapta-mana

Echipele din prima parte a clasamentului vor avea adversari destul de facili, mai ales Universitatea Craiova, care o va intalni vineri pe Progresul Spartac.FCSB se va deplasa la Gloria Buzau, CFR Cluj primeste vizita unei echipe in criza, Poli Iasi, in timp ce cel mai interesant meci al acestei faze este cel dintre Dinamo si Viitorul Constanta.CFR Cluj va veni dupa meciul cu AS Roma din Europa League, astfel ca mai mult ca sigur Dan Petrescu va menaja cativa jucatori importanti. Iar lotul lui CFR Cluj este oricum destul de subtire in acest moment.De partea cealalta, nici iesenii nu o duc prea bine, avand mari probleme in atac. In ultimele 6 meciuri, Poli Iasi a marcat doar doua goluri, cu mentiunea ca partida cu Viitorul a fost pierduta la masa verde.In schimb, si atacul celor de la CFR Cluj are de suferit. Jucatori precum Rondon, Debeljuh si Vojtus sunt mai degraba luptatori si nu reusesc sa inscrie in mod con-stant. In aceste conditii, CFR Cluj a marcat 5 goluri in ultimele 5 meciuri din Liga 1.Totodata, patru din ultimele 5 meciuri dintre CFR Cluj si Poli Iasi au avut cel mult doua goluri marcate.Asadar, sansele ca meciul sa fie destul de inchis, cu putine goluri, sunt destul de ridicate, motiv pentru care cota din oferta Unibet merita incercata. Meciul dintre cele doua echipe va avea loc duminica, de la ora 20:30, pe terenul lui CFR Cluj, dupa ce iesenii au fost de acord cu mutarea lui FCSB este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, dar a suferit doua pierderi im-portante in meciul cu Gaz Metan Medias. Cei mai buni marcatori , Dennis Man si Florin Tanase, s-au accidentat si nu vor juca in acest meci.Pe lista cu accidentati se afla deja Florinel Coman, astfel ca atacul lui FCSB a suferit o lovitura importanta. Dintre jucatorii ofensivi, Morutan are 3 goluri in acest sezon, Olaru 2 (el este incert pentru acest meci), Bus 2, iar Buziuc nici macar unul.Asadar, sansele ca FCSB sa aiba de suferit la capitolul ofensiva sunt destul de ridi-cate.De partea cealalta, Gloria Buzau este o echipa care se afla intr-o forma buna in Liga 2, dar nici ea nu exceleaza la capitolul ofensiva.Ultimul meci dintre cele doua echipe a avut loc tocmai in 2009, iar FCSB cu 1-0, insa au trecut multi ani de atunci.Totusi, sunt sanse mari ca si acest meci sa fie destul de sters, in conditiile in care antrenorul Toni Petrea se gandeste sa promoveze si mai multi jucatori de la echipa a doua.Sambata, de la ora 13:15, se intalnesc doua echipe care nu traverseaza cea mai buna forma a lor.Concordia Chiajna este macinata de conflicte interne si a pierdut cinci din ultimele sase meciuri disputate din Liga 2. De partea cealalta, FC Botosani a jucat bine cu Universitatea Craiova, meci in care a terminat la egalitate, scor 0-0.Moldovenii par a fi in revenire de forma si pornesc ca favoriti sa obtina victoria inca din timpul regulamentar.Cei de la Chiajna au marcat doar de 5 ori in ultimele 9 meciuri si sufera din plin la acest capitol.In schimb, Botosani, chiar daca a jucat mai slab in ultima perioada, a dat gol in patru din ultimele 5 meciuri disputate.Lotul moldovenilor este clar mai bun, motiv pentru care merita incercata o victorie in timp regulamentar pentru Botosani, la o cota de 1.92 oferita de Unibet.Partidele din Cupa Romaniei vor fi televizate de posturile Digi Sport, Look Sport si Telekom Sport, dar pot fi urmarite si pe internet, la Unibet TV.