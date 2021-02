Craiova l-a transferat pe dinamovistul care a jucat cu Messi

"Juan Camara s-a alaturat lotului Stiintei. Incepand de astazi, jucatorul spaniol cu meciuri la prima echipa a Barcelonei si unul dintre cei mai apreciati jucatori ai turului acestei editii de campionat este component al echipei noastre. Juan a semnat un contract valabil pana in vara acestui an, cu drept de optiune din partea clubului pentru o prelungire pana in vara anului 2024. Mult succes in familia alb-albastra!", a anuntat Universitatea Craiova Juan Camara a fost imprumutat de Jagiellonia Bialystok in Liga 1 Camara a jucat 12 meciuri in campionatul Romaniei. El a marcat de doua ori si a oferit doua pase de gol. Spaniolul s-a remarcat mai ales cu o reusita de la jumatatea terenului, contra lui FC Arges.Citeste si: