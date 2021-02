Craiova - Dinamo, derby-ul etapei in Liga 1. Doua absente de marca in lotul oaspetilor. Cat de ingrijorat e antrenorul "cainilor"

"Jucam din nou cu o candidata la titlu, o echipa puternica a campionatului nostru, cu un fotbal ofensiv, din punctul meu de vedere. Sunt convins ca va fi un meci spectaculos, pe un gazon foarte bun la Craiova. In ultimele etape nu am avut terenuri foarte bune si am avut de suferit. Va fi un meci special, cunosc foarte bine ce inseamna rivalitatea dintre cele doua echipe pentru ca am jucat la Craiova si am fost antrenor in urma cu cativa ani la Universitatea", a declarat Ionel Gane pentru site-ul oficial al clubului, www.fcdinamo.ro.."Am doua absente in lot, Anton si Filip, dar avem solutii", a completat tehnicianul, remarcand faptul ca nu se va putea baza pe doi jucatori importanti, ambii fiind suspendati in urma meciului cu FCSB de miercuri Lotul dinamovistilor a efectuat vineri dimineata, la Saftica, ultima sedinta de pregatire programata inaintea deplasarii in Banie pentru meciul de campionat cu Universitatea Craiova.Partida Universitatea Craiova - Dinamo Bucuresti se va disputa sambata, de la ora 21.00, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova, in etapa a XXII-a a Ligii I.Citeste si: