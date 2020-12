Craiova vrea sa termine anul pe primul loc in Liga 1. Ce prima au oltenii pentru meciul cu FCSB

"Prima pentru noi la acest meci sunt cele trei puncte. Noi ne antrenam pentru a castiga, apoi daca vine si prima e bine. Va fi un meci complicat, impotriva unei echipe puternice, care are jucatorii foarte valorosi, dar noi vom face tot ce trebuie ca sa luam toate cele trei puncte. Sunt foarte importante pentru noi pentru ca ne dorim tot timpul sa fim acolo sus.Pentru mine, obiectivul este primul loc la sfarsitul campionatului, dar daca terminam acest an pe locul unu, ar fi bine.Dar cel mai important este cand se termina campionatul. Este un meci special pentru ca se disputa intre primele doua locuri din clasament, dar cred ca pana la sfarsitul sezonului va fi bataie intre Craiova, FCSB si CFR Cluj . Noi vom face tot ce trebuie pentru a castiga meciurile care vor veni", a declarat Pigliacelli.Italianul spera ca echipa sa sa castige sase puncte in urmatoarele doua partide de campionat , cu FCSB si CFR Cluj: "Noi vom incerca sa luam sase puncte in urmatoarele doua meciuri , dar vom vedea ce se va intampla.FCSB are foarte multi jucatori buni, cu siguranta Man este un jucator foarte bun, dar cred ca noi avem jucatori mult mai buni. Cand joci cu FCSB sau CFR e clar ca sunt meciuri mai importante pentru ca suntem cele mai bune echipe din campionat.Dar cred ca si daca am fi jucat impotriva ultimei clasate si cu locul doi sau trei meciul trebuie abordat la fel, trebuie sa dam totul pe tren".Partida Universitatea Craiova - FCSB, din cadrul etapei a 14-a a Ligii I, se va disputa vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul '' Ion Oblemenco '' din Craiova.CITESTE SI: