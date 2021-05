Craiova lui Mititelu se intareste "la birouri": cine e noul director general

Fostul jucator, antrenor si conducator Marcel Puscas va ocupa pozitia de director geenral la FCU Craiova.Este practic o revenire a lui Psucas la echipa din Banie, pentru ca el a mai ocupat in trecut aceasta pozitie.In ceea ce priveste functia de antrenor, fanii asteapta in continuare numirea unui tehnician nou in locul lui Trica, numele lui Adrian Mutu fiind cel mai vehiculat.