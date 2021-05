Craiova lui Mititelu "joaca" deja in Champions League. Patronul oltenilor, gest arogant intr-un club din Mamaia VIDEO

Cu patru etape ramase de disputat din acest sezon, FCU Craiova e pe primul loc in liga a doua, cu sapte puncte peste ocupanta pozitiei a treia, care duce la baraj, astfel ca oltenii au motive intemeiate de a da drumul la sarbatoare.Drept dovada, patronul Mititelu junior, fiul afaceristului cu acelasi nume, aflat in inchisoare , a oferit un moment de aroganta maxima, intr-un club de fite din Mamaia . Astfel, tanarul conducator al Craiovei a comandat una dintre cele mai scumpe sampanii aflate in locatia respectiva pe fundalul sonor al imnului Champions League, competitia suprema in fotbalul continental.