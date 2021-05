Se ascut sabiile la Craiova, intre cele doua echipe rivale: "E un tip care a ars iarba pe unde a trecut, e ca acidul de baterie". Cine sunt oficialii care s-au luat la harta

"Voiam sa fac interventia asta pentru ca e cineva care a atacat fostele glorii. E vorba de Marcel Puscas. As vrea ca disputa asta dintre Universitatea Craiova si FC U sa mearga in plan sportiv. Vad ca el o trage spre o zona din asta, de bagabonteala, de smechereala. Nu da bine.El nu este persoana care sa faca caracterizari ale fostelor glorii, sa comenteze deciziile pe care le iau ei si apoi sa-i puna intr-o postura din asta, vizavi de ce a realizat fiecare. Marcel Puscas nu a realizat nimic ca fotbalist. O da pe accidentare , ca si-a rupt piciorul si nu a putut sa ajunga, parca nu si-au mai rupt si altii piciorul si au jucat fotbal.Eu, Sorin Cartu, sunt o figura reprezentativa in fotbalul craiovean, in fotbalul romanesc, am puterea si dreptul sa-mi spun opinia si stiu foarte bine sa caracterizez. A incercat sa fie antrenor, nu a reusit. In calitate de conducator, la fel, nu a spus nimic. E un tip care pe unde a trecut a ars iarba, e ca acidul de baterie. Are saizeci si ceva de ani si e neterminat. Cum isi permiti tu sa vorbesti despre niste genii ale fotbalului romanesc, pana la urma?Esti acolo ce esti, nu ne intereseaza, stai in zona ta de confort acolo, noi stam in zona noastra de confort si numai asa se poate convietui in liniste si pace. Nu mai intra in zona noastra de confort!Ai posibilitatae sa lauzi tot ce se intampla la FC U, sa scoti in evidenta, dar nu mai pune in antiteza cu tot ce facem noi, pentru ca esti in pierdere, oricum. Deocamdata, nu esti la statutul nostru. Este o polemica mediocra si pe mine nu ma avantajeaza. Stai departe si nu te apuca tu sa vorbesti!Esti un om din fobal mediocru. Pe unde ai incercat nu ai realizat nimic, nu te mai apuca sa discuti despre ceilalti. Am vazut ca face caracterizari, ce joaca echipa nationala . Pai daca tu nu ai antrenat pe nimeni, ce te apuci tu sa pui etichete pe prestatia lui X sau a lui Y?Nu vorbi tu de nevoile materiale ale altora! Este rusinos ceea ce a facut, modul in care a facut si a incercat sa faca, sa puna in antiteza ce face Camataru, ce fac ceilalti. Nu aduce situatia financiara a lui Camataru, a mea sau a altora din Craiova Maxima cu a celorlalti! Eu nu mi-am permis niciodata sa fac o asemenea caracterizare sau sa fac o asemenea balanta! Cine iti permite tie sa vorbesti? La tine, caracteristica este mediocritatea", a declarat Cartu, la DigiSport."Ca sa-si castige painea, gloriile au migrat catre CS U Craiova. Nu-i condamn. Daca era Extensiv, se duceau acolo. Ei au vrut un loc de munca. Faptul ca altii profita de pe urma nevoilor lor primare, salariale, acolo e de discutat. Ei sunt niste oameni folositi, n-au incotro, se lasa folositi. Ei au fost angajati si platiti ani de zile de Adrian Mititelu . E vorba de interesul material. Daca stateau bine financiar... Uite, Camataru, care n-are nevoie de bani. Irimescu, la fel", a declarat Puscas, potrivit gsp.ro.Sezonul 2021/2022 al Ligii I se anunta incendiar la Craiova, dupa ce formatia patronata de Adrian Mititelu, FC U, a promovat in primul esalon si va juca si impotriva CS Universitatea Craiova, finantata de Mihai Rotaru.