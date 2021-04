Craiova lui Mititelu, meci dramatic in Liga 2! Ce au facut oltenii

Oltenii s-au vazut condusi la pauza, insa in repriza a doua au marcat de patru ori si au adus cele trei puncte in Banie.Compagno, Negru, Blidar si Alba au inscris golurile echipei lui Mititelu, care este lider detasat in Liga 2.Mioveni este pe locul 3, la 7 puncte in spatele oltenilor.