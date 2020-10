FC Universitatea Craiova a dat de pamant cu Rapid, in Liga 2. Oltenii au castigat cu 5 - 0

Jucatorii antrenati de Nicolo Napoli au castigat cu 5-0.Balan a dat doua goluri si a fost omul meciului pentru olteni, care au mai inscris prin Negru, Diallo si Raducanu.Cu aceasta victorie, FC Universitatea Craiova este prima in Liga 2, cu patru puncte fata de locul secund, ocupat chiar de Rapid.Mioveni a batut pe Chiajna, in deplasare cu 1-0, Slobozia a invins pe Ripensia cu 2-0, iar Metaloglobus a facut doar egal, 0-0, acasa cu Resita, in alte meciuri in Liga 2, disputate sambata.