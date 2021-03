Atac grotesc al antrenorului Andrei Cristea la adresa arbitrului: "Mai bine mureai la operatie"

"Mai bine mureai la operatie", este fraza consemnata in raportul arbitrului.Presedintele lui Poli Iasi a intervenit si i-a luat apararea antrenorului, desi au aparut imagini video cu un moment in care Andrei Cristea arunca cuvinte grele in directia centralului partidei."Petrescule, fugi la vestiar, ba, infractorule!", a fost mesajul lui Andrei Cristea dupa meci.In urma cu cativa ani, Radu Petrescu a suferit o operatie pe creier, dupa ce a fost depistat cu o tumoare. El a trecut cu bine peste aceasta incercare si acum a revenit in arbitraj.CITESTE SI: