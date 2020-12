Cristi Balgradean: "Ce mai e de spus? Suntem prea mici, pentru ca suntem romani". Portarul CFR-ului, dezlantuit dupa calificarea pierduta pe nedrept

"Ce mai e de spus? Toata lumea a vazut ce penalty a putut sa dea arbitrul. Suntem prea mici,pentru ca suntem romani. Trebuia sa mearga Elvetia mai departe, nu Romania", a spus Balgradean, care a vazut si cartonasul rosu in urma fazei din minutul 90, pentru proteste."Nici n-am apucat sa ajung la el si mi-a dat rosu. L-am intrebat doar pentru ce a dat penalty", a explicat Balgradean.Young Boys a castigat cu 2-1, dupa ce a egalat in minutul 90 printr-un penalty acordat fara acoperire regulamentara.Citeste si: Calificare furata. CFR Cluj pierde in Elvetia cu un penalty inventat si paraseste Europa League