Portarul CFR-ului, Cristi Balgradean: "Nu am realizat nimic cu aceasta victorie, mai sunt 5 meciuri"

"Stiam ca va fi o presiune mare, a fost o atmosfera fantastica. Sper sa revina si la noi suporterii pe stadioane cat mai repede, pentru ca pana la urma si de asta jucam. Noi plecam mereu de la premisa sa nu luam gol. Avem jucatori de calitate in fata si ati vazut, din faza fixa am facut 1-0. Clar, din punctul meu de vedere, Roma are prima sansa in grupa, si noi, TSKA si Young Boys ne luptam pentru locul doi. Nu e pierdut nimic si noi nu am realizat nimic cu aceasta victorie, mai sunt cinci meciuri ", a declarat Balgradean la Digi Sport, conform agerpres.ro.El a spus ca s-ar fi asteptat sa fie convocat la ultimele actiuni ale echipei nationale avand in vedere prestatiile sale de la CFR Cluj din ultima perioada."Nu vreau sa ma gandesc, poate intr-un fel ma asteptam sa fiu convocat, pentru ca am jucat meci de meci si ne-am calificat in grupele Europa League. Sa fiu sincer, ma asteptam sa fiu chemat, dar nu e nicio problema, eu imi vad de echipa mea. Nu am primit explicatii si nici nu vreau explicatii, eu sunt un simplu jucator si atat", a mai spus Balgradean.CFR Cluj a invins formatia bulgara TSKA Sofia, cu scorul de 2-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Vasil Levski din Sofia, in primul sau meci din Grupa A a Europa League la fotbal.Campioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Mario Rondon (53) si Ciprian Deac (74 - penalty).In celalalt meci al grupei, AS Roma a invins-o pe Young Boys Berna cu 2-1 in deplasare.CFR va juca urmatorul meci pe 29 octombrie, acasa, cu Young Boys.