Cristi Borcea, dialog incendiar cu Mircea Dinescu. Omul de afaceri a vorbit despre cartile citite in inchisoare si despre familie. Cu cine vrea sa faca al 10-lea copil

El i-a adus poetului si gazdei sale doua carti de la puscarie, dupa cum a marturisit, a vorbit despre familia sa, despre autobiografia pe care a inceput sa o scrie, dar si despre fotbal si a declarat ca viitorul echipei "se invarte in jurul cascavalului".Dinescu a spus despre fostul actionar al Dinamo, condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare cu executare in Dosarul Transferurilor, ca a "aparut in zona" si a inceput sa investeasca in agricultura.Despre cei noua copii ai lui, din patru relatii diferite, Borcea a spus ca sunt mai degraba orientati spre tehnologie si mai putin spre horticultura, spre ce i-a sugerat Dinescu sa ii indrume. Trei dintre ei sunt in America. "Valentina mai vrea unul. Al zecelea si gata. Dar numai cu Valentina il fac", a declarat Borcea.Doua volume semnate Paul Valery si Plutarh au reprezentat cadoul lui Borcea pentru Dinescu. "Sincer, de unde le ai?", a intrebat poetul. "De la puscarie. Ce era sa fac acolo sa imi ocup timpul?! Nu vreau sa imi mai aduc aminte si acum incep sa dau din cartile pe care le am de acolo", a marturisit invitatul.Dupa ce Dinescu a dezvaluit ca Giovanni Becali l-a sunat din puscarie, de la Slobozia, sa ii spuna ca isi scrie autobiografia romantata si sa il roage sa o editeze, iar poetul a refuzat politicos, Borcea, care a impartit celula cu el, a intervenit: "Si eu am inceput-o. De la cum am inceput cu buteliile, cu fotbal, toata viata... Ce sa faci acolo?!". Dinescu a plusat: "Din pacate pentru tine, daca iti mai dadeau vreo doi sau trei ani, ieseai cu opere complete".Cristi Borcea, in varsta de 51 de ani, a tinut sa remarce: "Am facut prea mult. In patru ani de puscarie, am facut patru copii". El a povestit ca petrecea 23 de ore pe zi in celula, pentru ca doar o ora avea voie "la aer" si ca, periodic, detinutii erau vizitati de psihologi.El are probleme cu somnul, "de cand am pierdut Campionatul ala cu Urziceni", iar din aceasta cauza ia pastile. A mers la diversi specialisti in strainatate, dupa cum a dezvaluit, insa fara succes. Astfel ca, in puscarie, a citit si a jucat table.De cealalta parte, Dinescu a marturisit ca, din cauza stresului, la inceputul anilor 1990, a trecut printr-o situatie similara, insa copiii au fost cei care l-au ajutat sa o depaseasca. In plus, el isi doreste trei, patru nepoti, pe care sa ii invete sa citeasca in limbi straine, sa cultive o gradina, sa faca muzica, "sa fie niste oameni liberi".Cristi Borcea a vorbit despre Dinamo si a subliniat ca, in perioada in care a condus-o, echipa "a avut cele mai mari rezultate din istorie"."Am iesit in 2012, dupa ce a castigat Cupa. Cand terminam pe locul al doilea, aveam probleme cu suporterii - imi scriau pe gard... Ii inteleg, ca eu am provenit din galerie de la Dinamo. In momentul de fata, Dinamo trece printr-o criza - eu am trait-o cu nea Cornel (Dinu, n.r.), in 1995. Am mai declarat-o: fara un stadion... s-a facut stadionul Rapid , s-a facut stadionul Steaua ... Dinamo e tinuta la aparate de suporteri , de cotizatiile suporterilor. Traieste din cotizatiile suporterilor. Noi am continuat traditia. Intre timp, am schimbat jucatorii - i-am platit cu 400.000-500.000 si cu 800.000 pe an. Daca ii dai acum unuia 2.000 sau 3.000, de 2.000 iti joaca. Depinde de buget. Totul se invarte in jurul cascavalului", a spus Borcea.Dinescu a ales sa gateasca de aceasta data ficat de vitica, cu slanina si usturoi, servit cu paine de casa, iar atmosfera a fost intretinuta de Taraful Marianei Risipitu. El i-a promis lui Borcea ca va pregati pacele - cap si picioare de oaie fierte - si il va chema sa guste.