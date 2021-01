Cristi Borcea si-a amintit de prima seara in puscarie: "Gandacii, sobolanii si plosnitele erau peste tot". A fost la un pas de sinucidere

"In prima seara cand m-am dus la Poarta Alba, am vrut sa iau toate medicamentele. M-am dus in baie, nu era apa, nu era nimic, era un butoi mare, toalete turcesti. Sub chiuveta era o gaura unde era plin de sobolani. Asta a fost primul contact cu puscaria", a dezvaluit Borcea, care a stat dupa gratii 5 ani si o luna, desi avea de executat 7 ani si 6 luni."Norocul meu a fost cu Giovanni Becali si cu Victor Becali . M-a luat Giovanni:Sunt traume care nu trec atat de usor. Daca nu-i aveam pe Giovanni si pe Victor acolo imi era foarte greu.Gandacii, sobolanii si plosnitele erau peste tot. Toata lumea arunca mancarea acolo si veneau sobolanii. Imi era frica. Prima data cand am vazut, i-am zis lui Victor si mergeam la toaleta cu el de frica", a mai spus Cristi Borcea."Stiti de ce se spune ca Poarta Alba e zona VIP? Pentru ca nu are etaje si este construita pe lung, zona este plina de verdeata si de pomi. Nu ai 4 etaje ca la Rahova sau Slobozia. La celelalte puscarii nu ai verdeata", a precizat omul de afaceri de 51 de ani.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"