Cristi Chivu a implinit 40 de ani. Declaratia de dragoste cu care l-a sarbatorit sotia Adelina

In prezent antrenor la echipa Under 18 a clubului Inter Milano , cu care a castigat Liga Campionilor ca jucator in 2010, Chivu locuieste in Italia, alaturi de sotia Adelina si cu cele doua fete ale cuplului.Astfel, de ziua sa de nastere, Cristi Chivu a sarbatorit in familie, mai ales in contextul pandemiei si a restrictiilor din ce in ce mai riguroase. N-a lipsit tortul aniversar, pe care Adelina l-a impartasit pe retelele sociale. In postarea de pe Instagram, fosta prezentatoare de televiziune a avut si un mesaj special pentru Cristi: "Ca un vin bun, devii din ce in ce mai bun cu trecerea timpului. Te iubesc".