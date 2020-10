Cristi Chivu si-a vandut vila de lux de peste 1.000 de metri patrati. Profit de 1 milion de euro pentru fostul fotbalist

Conform gsp.ro, Chivu achizitionase vila din Corbeanca in 2012, platind la acea vreme 6 milioane de euro, profitul fiind astfel de aproximativ 1 milion de euro.Printre facilitatile oferite de fosta locuinta de peste 1.000 de metri patrati a lui Cristi Chivu si a sotiei sale Adelina se numara un mini-cinematograf, un centru de fitness, o sala de biliard, una de bowling, o piscina interioara, una exterioara si o zona de spa. De asemenea, vila dispune de 5 dormitoare, 7 bai, 3 garaje, dar si de un ponton.Cristi Chivu este in prezent antrenor la echipa de tineret Under 18 a clubului Inter Milano