Bergodi, dupa meciul cu Dinamo: "Ma bucur ca putem castiga fara sa jucam cine stie ce fotbal, probabil asa se ajunge departe"

"Nu a fost un fotbal extraordinar, dar toti jucatorii au alergat, toti jucatorii pe teren au ocupat pozitii bune si au luptat pentru fiecare minge In fotbal, pentru a fi o echipa solida, o echipa care lupta pentru titlu trebuie sa trecem prin aceste meciuri . Ma bucura ca putem castiga meciuri fara sa jucam cine stie ce fotbal, probabil asa se ajunge departe. A trebuit sa vorbesc mult cu jucatorii si sa reincepem campionatul cu o tristete, din pacate, pentru ca am pierdut la ultimul meci acasa, cu CFR, titlul. Poate anul trecut era prea devreme pentru titlu pentru noi, poate in acest an vom avea mai multe sanse", a declarat Bergodi, la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1 , conform news.ro. FC Dinamo a fost invinsa, duminica, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0 (1-0), de CS Universitatea Craiova, in etapa a VII-a a Ligii I. A marcat: Cicaldau '28 (p).Dinamo ramane pe antepenultimul loc, 14, dupa acest meci, cu cinci puncte.Lider este CS Universitatea Craiova, cu 21 puncte, urmata de CFR Cluj , cu 15 puncte, si de FCSB , cu 12 puncte (6 meciuri).