Cristiano Bergodi se teme de Academica Clinceni: "Ne va fi greu sa-i desfacem"

"Vineri va fi un meci foarte dificil, ca in fiecare etapa din acest campionat . Vom intalni o echipa buna, care se apara bine si joaca pe contraatac si dovada a fost cand a jucat cu FCSB , meciul trecut. Academica este o echipa cu un antrenor tanar, care deja a facut o minune anul trecut, cand a salvat-o de la retrogradare, chiar daca era o nou-promovata. Ne va fi foarte greu, e o echipa betonata in defensiva si ne va fi greu sa-i desfacem, trebuie sa avem rabdare", a declarat Bergodi, intr-o conferinta de presa, conform news.ro.Intrebat daca pandemia de coronavirus poate influenta lupta la titlu, Bergodi a raspuns: "Trebuie sa tinem cont de aceasta boala. Din punct de vedere sportiv, daca pierzi 3-4 jucatori importanti e foarte greu sa joci la un nivel important. Noi am facut tot ce trebuie din punct de vedere al restrictiilor. Am avut pana acum doi jucatori infectati, speram ca suntem toti negativi pentru acest meci si pentru cel cu Hermannstadt. Va cantari mult aceasta boala".Meciul CS Universitatea Cariova - Academica Clinceni va avea loc vineri, de la ora 21.00, in etapa a VIII-a a Ligii I.