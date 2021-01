Cristiano Ronaldo are planuri mari: "Sper sa joc multi ani de-acum incolo". Care e visul sau neimplinit

Castigator de cinci ori al Balonului de Aur, cel mai prolific marcator in Serie A in acest sezon competitional, chiar daca Juve este momentan pe locul 6, Ronaldo (35 ani) are nevoie de doar sapte goluri internationale pentru a egala recordul mondial de 109 goluri stabilit de iranianul Ali Daei."Nu conteaza varsta. Ceea ce este important este mintea. Nu conteaza daca Cristiano Ronaldo este bun, maine nu stii ce se va intampla. Eu traiesc in prezent, traiesc momentul. Acum momentul este bun, ma simt fericit, ma simt in forma, sunt intr-un moment bun din viata mea. Sper sa joc multi, multi ani, dar nu stii niciodata. Acesta este fotbalul, nu stim ce urmeaza sa se intample maine. Cand vorbesc cu colegii tineri le spun intotdeauna "bucura-te de moment", pentru ca nu stim niciodata ce se va intampla. Am sperante pentru viitor, asa ca sunt fericit cu asta", a spus Ronaldo.Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun fotbalist al secolului XXI, cu ocazia galei Globe Soccer Awards desfasurate la Dubai.Starul lusitan i-a devansat in cadrul votului pe argentinianul Lionel Messi , brazilianul Ronaldinho si egipteanul Mohamed Salah. Cristiano Ronaldo a primit cu emotie trofeul oferit de organizatori. "Acest premiu este foarte important pentru mine. A fi nominalizat alaturi de mari fotbalisti este o onoare. Acest lucru ma motiveaza si mai mult. Este uimitor ca multi copii vor sa fie ca mine, sa aiba aceeasi tunsoare. Vreau sa-i vad in intreaga lume facand atmosfera atunci cand inscriu un gol", afirma portughezul, care a spus atunci ca isi doreste o revenire cat mai rapida a fanilor in tribune.Citeste si: Mai sexy de atat nu se putea. Aparitie ravasitoare pentru una dintre rivalele Simonei Halep, de ziua sa de nastere