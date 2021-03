Ce se va intampla cu Cristiano Ronaldo dupa ce si-a aruncat banderola de capitan. Decizia luata de selectionerul Portugaliei

"Este un capitan exemplar pentru noi toti (...), un exemplu national", a spus Fernando Santos.La ultima faza a meciului de la Belgrad, Cristiano Ronaldo a profitat iesirea hazardata a portarului gazdelor si a trimis balonul spre plasa. Fundasul sarb Stefan Mitrovic a intervenit in extremis si a respins mingea, insa aceasta depasise deja linia portii, asa cum au aratat reluarile video.In lipsa asistentei video pentru arbitraj (VAR) care ar fi permis analizarea fazei, arbitrii au decis ca nu a fost gol.Arbitrul intalnirii, olandezul Danny Makkelie, a declarat luni pentru ziarul portughez A Bola ca le-a cerut scuze selectionerului lusitan Fernando Santos si jucatorilor echipei sale pentru greseala comisa."Ca brigada de arbitri , intotdeauna muncim mult ca sa luam deciziile potrivite. Cand ajungem in atentia presei din acest motiv, nu suntem deloc fericiti", a explicat Makkelie.Portugalia va intalni marti Luxemburgul in deplasare, tot in preliminariile CM 2022.Citeste si: