Cristiano Ronaldo, desemnat cel mai bun jucator al secolului XXI

Starul lusitan i-a devansat in cadrul votului pe argentinianul Lionel Messi , brazilianul Ronaldinho si egipteanul Mohamed Salah.Cu aceeasi ocazie, spaniolul Pep Guardiola ( Manchester City ) a primit titlul de cel mai bun antrenor al secolului XXI, iar Real Madrid a fost ales cel mai bun club al secolului, in timp ce Iker Casillas, fostul portar al nationalei Spaniei si al lui Real Madrid, si fundasul Gerard Pique ( FC Barcelona ) au primit recunoasteri speciale pentru succesele obtinute pe parcursul carierelor lor.Prezent la ceremonia gazduita de luxosul Hotel Armani din Dubai, Cristiano Ronaldo a primit cu emotie trofeul oferit de organizatori. "Acest premiu este foarte important pentru mine. A fi nominalizat alaturi de mari fotbalisti este o onoare. Acest lucru ma motiveaza si mai mult. Este uimitor ca multi copii vor sa fie ca mine, sa aiba aceeasi tunsoare. Vreau sa-i vad in intreaga lume facand atmosfera atunci cand inscriu un gol", a spus portughezul, care isi doreste o revenire cat mai rapida a fanilor in tribune, la fel ca si ceilalti participanti la gala."Este plictisitor sa joci fara public. Nu-mi place sa joc pe stadioane goale. Fara fani, fotbalul nu este nimic", a adaugat jucatorul lui Juventus.Acesta a fost si mesajul cu care presedintele FIFA Gianni Infantino , a inceput gala, in cadrul careia a fost evocata memoria a doua legende ale fotbalului decedate recent, argentinianul Diego Maradona si italianul Paolo Rossi."Fotbalul este cel mai important dintre cele mai putin importante lucruri. Ne amintim ce a suferit din cauza pandemiei si cat de important este fotbalul pentru oameni", a afirmat Infantino.Premiul rezervat jucatorului anului 2020 a revenit polonezului Robert Lewandowski, care s-a impus in fata lui Cristiano Ronaldo si a lui Lionel Messi. "Am pierdut un singur meci in 2020 si am marcat multe goluri . Nu vreau sa stau la masa lui Cristiano si Messi, ci ii invit sa se aseze la masa mea", a glumit atacantul campioanei Europei.La categoria antrenori , marele castigator a fost Pep Guardiola, ales cel mai bun tehnician al secolului. Actualul manager al lui Manchester City i-a invins pe Sir Alex Ferguson Zinedine Zidane si Jose Mourinho Trofeul rezervat antrenorului anului a fost atribuit germanului Hans Dieter Flick, antrenorul echipei Bayern Munchen , care vine dupa un sezon in care a cucerit cinci trofee, intre care Liga Campionilor si campionatul Germaniei. Acesta i-a devansat pe compatriotul sau Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, si pe italianul Gian Piero Gasperini, tehnicianul formatiei Atalanta Bergamo.Real Madrid a fost ales cel mai bun club al secolului, inaintea rivalei FC Barcelona si a formatiilor Bayern Munchen si Al Ahly Cairo, in timp ce trofeul rezervat echipei anului 2020 a intrat, asa cum era de asteptat, in posesia lui Bayern Munchen.In cursul galei de la Dubai, Iker Casillas si Gerard Pique au fost recompensati pentru carierele lor exceptionale, incununate cu un titlu mondial cucerit in 2010, pe langa numeroasele trofee la nivel de club, in timp ce portughezul Jorge Mendes, cel care ii reprezinta interesele lui Cristiano Ronaldo, intre alte vedete, a fost desemnat impresarul secolului.