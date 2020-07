Cristiano Ronaldo dedica titlul castigat in Italia celor care sufera sau care au suferit din cauza pandemiei de coronavirus

"Campioni ai Italiei. Incantat pentru al doilea campionat consecutiv si pentru continuarea construirii istoriei acestui mare si splendid club.Acest titlu este dedicat tuturor fanilor lui Juve, in special celor care au suferit si sufera de pandemia care ne-a luat prin surprindere pe toti, dand lumea peste cap. Nu a fost usor! Curajul, atitudinea si determinarea voastre au fost forta de care aveam nevoie pentru a infrunta acest sfarsit strans al campionatului si pentru a lupta pana la capat pentru acest titlu care apartine intregii Italii.O mare imbratisare tuturor!", a scris el pe retelele de socializare.Formatia Juventus Torino a castigat, duminica, pentru a noua oara consecutiv titlul in Italia. Echipa torineza s-a impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, in fata formatiei Sampdoria Genova, in etapa a XXXVI-a din Serie A.Cu doua etape inainte de finalul sezonului, Juventus are 83 de puncte, in timp ce a doua clasata, Inter Milano , are 76 de puncte, astfel ca milanezii nu mai pot ajunge pe primul loc.La meciul cu Sampdoria, au marcat Cristiano Ronaldo '45+7 si Bernardeschi '67.In minutul 77, de la Sampdoria a fost eliminat Thorsby.Ronaldo a ratat un penalti in minutul 89.Pentru Juventus este al 36-lea titlu national.