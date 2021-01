VIDEO Imagini "fierbinti" cu Cristiano Ronaldo si iubita Georgina in piscina. Antrenorul de la Juventus: "Era liber, face ce vrea in particular"

"Ronaldo era liber, el face ce vrea in particular. In afara terenului, jucatorii sunt cetateni liberi si fiecare trebuie sa-si asume responsabilitatea", a declarat Pirlo. Cristiano Ronaldo a incalcat restrictiile privind deplasarile impuse in lupta impotriva Covid-19 si a mers intr-o statiune de schi.Atacantul portughez s-ar fi dus la Courmayeur, la 150 de kilometri nord-vest de baza de cantonament a clubului Juventus, pentru a participa la aniversarea iubitei sale, Georgina Rodriguez Georgina Rodriguez, care a implinit miercuri 27 de ani, a postat un filmulet "fierbinte" pe Instagram, in care se poate vedea cum cei doi se saruta pasional intr-o piscina incalzita.Potrivit La Gazzetta dello Sport, Ronaldo si Georgina au petrecut noaptea de marti la un hotel din Courmayeur, iar a doua zi au schiat, inainte de a reveni la Torino.Conform regulilor italiene impotriva coronavirusului, cei doi nu ar fi trebuit sa plece din Torino. Ei nu doar ca au parasit orasul, ci si regiunea Piemonte, pentru a merge in regiunea vecina Val d'Aosta, unde se afla Courmayeur.Cei doi risca o ameda de cate 400 de euro.Citeste si: Afacerea in care Dennis Man isi va investi milioanele de la Parma. Iubita fotomodel e si ea implicata