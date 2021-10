Cristiano Ronaldo a fost luat peste picior de un adversar și a ieșit furios de pe teren! VIDEO

A fost o zi de uitat pentru fanii lui Manchester United și pentru Cristiano Ronaldo.

La câteva zile după ce a marcat golul victoriei pentru United în prelungirile partidei cu Villareal, Cristiano Ronaldo a fost lăsat pe bancă de Ole Gunnar Solsjkaer în meciul de acasă cu Everton.

Manchester United a făcut doar 1-1 cu Everton, iar Townsend, marcatorul golului egalizator pentru caramele, a imitat gesturile de bucurie pe care le face de obicei Ronaldo când marchează.

Intrat pe teren în repriza secundă, Ronaldo n-a mai reușit să își salveze echipa și a ieșit furios de pe teren, bombănind tot drumul către vestiare.

El a fost abordat chiar de Townsend, dar n-a vrut să discute cu acesta.

Ole Gunnar Solsjkaer a declarat după meci că nu regretă că n-a început meciul cu Ronaldo.

Christiano Ronaldo (@Cristiano) storms down tunnel after coming off the bench in Everton draw at Old Trafford.

Who pissed him off, Ole?#MUNEVE

🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/oUASGhdumN