Cristiano Ronaldo, cel mai bun marcator din istoria fotbalului? Mesajul transmis de legendarul Pele

Pele l-a felicitat pe CR7 pentru ca a batut recordul sau de goluri in meciurile oficiale, 767, conform celor mai multe surse, un total pe care Ronaldo l-a egalat la 2 martie."Te admir foarte mult, imi place sa te vad jucand (...). Singurul meu regret este ca nu te pot imbratisa astazi", a scris "Regele", in varsta de 80 de ani, intr-o postare pe Instagram (5,8 milioane de abonati).In biografia sa oficiala de pe aceasta retea, Pele spune ca a marcat 1.283 de goluri in total, in timpul carierei sale, inclusiv cele din meciuri neoficiale.Intr-o postare publicata tot pe Instagram (270 de milioane de abonati), Ronaldo si-a exprimat "bucuria si mandria" de a fi in varful clasamentului marcatorilor mondiali, depasind recordul lui Pele, lucru la care nu ar fi visat niciodata cand era copil.Vedeta portugheza, in varsta de 36 de ani, castigator de cinci ori a trofeului Balonul de Aur, a profitat de ocazie pentru a le multumi familiei, colegilor de echipa, dar si adversarilor sai.Cele 770 de goluri ale lui Ronaldo au fost marcate dupa cum urmeaza: cinci pentru Sporting Lisabona, 118 pentru Manchester United , 450 pentru Real Madrid si 95 pentru Juventus Torino , 668 la echipe de club, in total. La care se adauga 102 de reusite cu Portugalia.Un alt brazilian, fostul atacant Romario (55 de ani), sustine ca "totalul personal" este de 1.000 de goluri, inclusiv cele marcate la tineret si juniori , in amicale si meciuri de gala. Alte surse ii atribuie 772.Potrivit Gazzetta dello Sport si altor institutii media, cehul Josef Bican este inca in fata lui Ronaldo si Pele, cu 805 goluri. Juventus a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1 (3-0), echipa Cagliari , in etapa a XXVII-a a campionatului italian Serie A, meci in care Rpnaldo a reusit o tripla.Au marcat: Simeone '61 / Cristiano Ronaldo '10, '25, '32.